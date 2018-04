Duitsland wil uitleg, Fiat weigert

Door: BV

Het Duitse ministerie van Transport en Verkeer is druk doende met het onderzoek naar alle beschuldigingen over vervalste uitstootcijfers. Zo is het van plan om de software van Opel van de eerste tot het laatste teken te analyseren. De bonzen van het Duitse merk werden daarvoor al bij de Minister van Transport Alexander Dobrindt ontboden.

De Duitsers wilden ook uitleg van Fiat. De Duitse overheid vindt immers dat er ‘concrete aanwijzingen’ zijn tegen dat automerk. En dus werd er een datum voor een verhoor geprikt. Maar de Italianen kwamen simpelweg niet opdagen. Er kon nog net een reactie vanaf: “onze voertuigen worden in Italië gecertifieerd en bijgevolg heeft Duitsland daar niets mee te zien”. De Duitse overheid noemt die houding ‘niet verstandig’. Wellicht hebben de Duitser niet al te veel vertrouwen in de Italianen als het komt op het opzetten van een waterdicht systeem dat niet fraudegevoelig is.