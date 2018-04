Aston Martin Vanquish Zagato is lekkers uit Italië

Door: BV

Zagato en Aston Martin, dat zijn twee handen op één buik. Het Italiaanse stijlhuis en de Britse sportwagenbouwer werken al samen sinds de sixties. De Aston Martin DB4 GTZ was de eerste in een lange lijn… De jongste staat dit weekend te blinken op het Concorso D’Eleganza Villa D’Este. Dat is de Aston Martin Vanquish Zagato. Officieel is het nog een concept, maar je weet hoe dat gaat. Als dit weekend vijf van de gefortuneerde bezoekers aan het Comomeer het achterste van hun chequeboek laat zien, wordt deze gewoon realiteit.

Modern vakmanschap

Aan de buitenzijde is de Vanquish al behoorlijk vertimmerd. Wie alles van het merk kent, ziet wellicht dat de buitenspiegels van de One-77 zijn geleend. Andere specifieke kenmerken zijn de aflopende daklijn en de volledig herwerkte achterpartij met oversized diffuser. We pikken er slechts de meest in het oog springende uit, want Zagato nam zo goed als elk paneel onder handen. En aan de binnenkant vinden we erg veel leder, maar ook carbon en de onvermijdelijke hoeveelheid Zagato ‘Z’-logo’s.

Onder de kap zit nog steeds een 5,9l V12 (die eigenlijk bijna altijd wordt voorgesteld als een 6-liter). Die heeft af-fabriek 568pk, maar hier is er net iets meer uit gehaald: 592pk.