Motor Ford GT ook apart te krijgen

Door: BV

In onze contreien is het eerder ongebruikelijk om een motor apart te bestellen. Maar de yanks, die vinden er niets speciaals aan. Ze hebben er een term voor: de ‘crate engine’. En elk jaar worden er tienduizenden van die dingen verkocht. Voor upgrades, hobbyprojecten, racewagens, restauraties en diens meer.

Het overgrote deel van die motoren is een V8, maar Ford voelt aan z’n kleine teen dat iets efficiënters, maar net zo krachtigs er ook succesvol in zou kunnen zijn. En daarom wordt er in het in aanbouw zijnde fonkelnieuwe hoofdkantoor van het merk met het Blauwe Ovaal overwogen om die ruim 600pk sterke 3,5l V6 ook in een kist te steken. Van de GT zal Ford slechts 500 stuks bouwen. De prijs is dan wel behoorlijk pittig, maar het is natuurlijk altijd interessanter als je de ontwikkeling op hogere aantallen kan afschrijven. En je er ook liefhebbers mee helpt, waarom dan niet?