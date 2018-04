BMW 2002 Hommage Concept

Door: BV

BMW sponsort het Concorso D’Eleganza Villa D’Este. Dat is zowat de belangrijkste schoonheidswedstrijd voor auto’s, samen met dat van Pebble Beach aan de Amerikaanse Westkust. De Duitsers moeten voor zo’n prestigieuze samenwerking ongetwijfeld flink wat budget uittrekken en dan kan je er maar beter voor zorgen dat bedrijfjes als Zagato er niet met alle aandacht gaan lopen.

BMW toonde ons in het verleden al onder meer een sportieve Mini en een BMW 328 Hommage Concept. Nu is het weer tijd voor een hommage. Ditmaal wordt de 2002 geëerd. Dat doet het bedrijf door een BMW M2 Coupé helemaal te vertimmeren en er meer van de hoekige lijnen en de haaienneus van weleer in te injecteren. En natuurlijk door de kleurtjes goed te kiezen. Productieplannen? Neen, die zijn er niet. Maar als straks heel het internet vol staat van de lovende commentaren, dan zien we er misschien iets van terug in de volgende M2.

Onder de kap is er niets aangepast. De 3-liter zes-in-lijn wekt nog steeds 370pk op. Met meer dan één turbo natuurlijk. Maar toen de 2002 uitkwam was de turbo nog een zeldzaamheid. Toen zette je het op de kofferklep in grote gekleurde letters. Tegenwoordig zou dat ridicuul ogen omdat nagenoeg alles inmiddels een turbo onder de kap heeft (downsizing, weet je wel). Maar voor één keer, mag het.