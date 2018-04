Politie Tokio pakt laagvliegers met Nissan 370Z Nismo

Door: BV

Tijdens de jaren negentig was Tokio berucht omwille van z’n nachtelijke autoraces en driftsessies. Allemaal clandestien natuurlijk en de politie destijds was niet bij machte er wat aan te doen. De beweging leeft inmiddels vooral voort in de popcultuur. Dit soort nachtelijke avonturen vindt er niet meer plaats. Nochtans zou de Tokio Metropolitan Police nu wel geschikt wapentuig in huis hebben. De Japanners kochten immers 3 Nissan 370Z Nismo’s aan.

Dat is drie keer een 3,5l V6 met 370pk. De auto’s zien er braver uit dan die cijfers doen vermoeden, wat heel wat te maken heeft met het atypische lakschema van de politie aldaar.