TVR licht tip van de sluier

Door: BV

TVR komt terug. Dat weten we inmiddels. In 2017 moet dat realiteit zijn. Het Britse bedrijf zegt dat het al 400 voorschotten mocht ontvangen. Dat betekent dat de lanceereditie van hun nieuwe sportwagen bijna uitverkocht is. Daar zullen immers niet meer dan 500 stuks van gemaakt worden.

Onder de kap komt een V8 van Cosworth. De structuur is uitgedokterd door Gordon Murray. Die bouwde al een gekke stadsauto, maar had ook de hand in de legendarische McLaren F1. TVR wil uitpakken met s’werelds eerste gedeeltelijk in carbon vervaardigde chassis. Dat bestaat natuurlijk al, maar TVR wil dat betaalbaar maken. Ook dat is overigens relatief, want je moet nog steeds op € 70.000 en meer rekenen.