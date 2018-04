Minst Mercedes van allemaal krijgt 6-trapsautomaat

Door: BV

De minst Mercedes Mercedes (de Citan) van allemaal krijgt naast een handgeschakelde bak nu ook een moderne automaat met zes verzetten en twee koppelingen. De verklede Renault Kangoo (eigenlijk is alleen de neus anders) wordt in die combinatie leverbaar als Citan 112, als bestelwagen of met banken voor personenvervoer en in twee lengtes. Die wordt aangedreven door een 1,5l viercilinder dieselmotor van Renault die je ook in de A-Klasse, CLA en de C-Klasse kan aantreffen.

Hier verbruikt de combinatie 6,4l/100km gemiddeld, wat overeen komt met een CO2-afgifte van 144g/km.