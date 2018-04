Dit zijn de kijkers van de nieuwe Audi A5 Coupé

Door: BV

Op 2 juni onthult Audi de nieuwe A5 Coupé. De Duitsers zijn intussen aan het teasen geslagen. Maar daaruit leerden we nog maar weinig nieuws. De structuur is nieuw en de ophanging kan aangepast worden aan je voorkeur middels adaptieve dempers. Logisch, want beide zullen alweer afkomstig zijn van de Audi A4 van de jongste generatie (waarvan je hier een test vindt). En de Duitsers beloven een erg aërodynamisch koetswerk. De Cx bedraagt slechts 0,29.

Lichten

Met de eerste beelden van de nieuwe koplampen krijgen we al een beter beeld van de A5 Coupé. Daaruit kan je alvast afleiden dat z’n lijnenspel weer wat scherper werd. Evenmin een verrassing, want dat is nu eenmaal de stijl van recente Audi’s. Wat we ook zien, zijn LED-matrixlichten. Die kunnen op intelligente wijze de weg verlichten zonder tegenliggers te verblinden. Het geheel kwam in een vorm van een geanimeerde foto. Die hebben we integraal op onze Facebook-pagina geplaatst.