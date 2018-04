Deze Mercedessen kunnen zomaar in je gezicht ontploffen

Door: BV

Dat de foutief geproduceerde Takata-airbags gigantische ondingen zijn, hoeven we hopelijk niet meer te vertellen. Rij je met een auto die er één of meerdere aan boord heeft, dan zou het kunnen dat er bij een ongeluk ook metaalfragmenten in je aangezicht geblazen worden. Het effect is vergelijkbaar met dat van een granaat die in je stuur ontploft.

De grootste terugroepactie ooit in de autosector omvat heel wat merken en modellen (een overzicht vind je hier). Mercedes ontsnapt er evenmin aan. Hieronder staat een geactualiseerde lijst met modellen die getroffen zijn.

C-Klasse 2012 - 2014

GLK 2013 - 2015

E-Klasse Coupe 2012 - 2017

E-Klasse Cabrio 2012 - 2017

SLS Coupe 2015

SLS Cabrio 2015

De terugroepactie is ook geen goedkope zaak. De Duitsers hebben alvast een half miljard euro voorzien. Daarnaast moet Mercedes ook nog ruim 200.000 zijairbags vervangen omdat er geen product inzit dat insijpelend vocht neutraliseert. Maar dat is maar een kleintje in vergelijking met wat Takata teweeg brengt.