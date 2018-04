Bentley Mulsanne Cabrio wordt ruim miljoen duur

Door: BV

Twee jaar geleden toonde Bentley al een concept car van een Mulsanne Cabrio. Die heette officieel Bentley Grand Cabrio Concept. Een ideaal wapen om de Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé mee te bekampen. Van die auto werd achteraf niets meer vernomen. Tot nu, want de Britten rakelen het idee nog eens op.

Een normale productierun zal de Mulsanne Convertible niet krijgen. Maar via de Bespoke-afdeling van het bedrijf zou er wel een handvol exemplaren van gebouwd kunnen worden. Hooguit een twintigtal. Bentley zou daarvoor dan letterlijk een Mulsanne verzagen, net zoals voor de concept car ook gebeurde. Allemaal handwerk dus. Dat de prijs daar gek van wordt, laat zich raden. Er wordt gesproken over een miljoen pond. Kandidaat-kopers melden zich best meteen aan. En zorg er ook maar even voor dat je al een Bentley of twee in je garage hebt staan.