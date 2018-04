Peugeot L500 R Hybrid leeft in heden en verleden

Door: BV

Op 30 mei 1916 rijdt de Peugeot L45, met achter het stuur Dario Resta af op de overwinning in de Indianapolis 500. Op dit op twee na oudste circuit ter wereld klokt Resta een gemiddelde snelheid van 135 km/u. Het is de eerste van drie overwinningen die het Franse merk op het wereldberoemde Amerikaanse circuit weet te behalen. En het startpunt van de successen van Peugeot in de autosport.

Honderd jaar later grijpt Peugeot haar kans om dit moment te eren en een moderne interpretatie van de L45 te maken. Het resultaat is deze 500pk sterke L500 R HYbrid. De single-seater met gesloten cockpit is een futuristische racebolide met designinvloeden van zowel de L45 van weleer als van hedendaagse en toekomstige Peugeots.

Prestaties

Onder het carbon koetswerk schuilt een krachtcentrale met in het totaal 500pk. De benzinemotor draagt 270pk bij terwijl de beide elektromotoren bijdragen tot bovenstaand totaal. Een combinatie die we ook kennen uit de 308 R HYmotion. Peugeot claimt dat deze lichtgewicht en uiterst gestroomlijnde racebolide er in 2,5 seconden mee naar 100 km/u moet kunnen sprinten.

Futurisme

Echt futuristisch wordt het in het interieur. De essentiële informatie over bijvoorbeeld snelheid, toerental en de positie op het circuit worden als hologram geprojecteerd in de cockpit. Een augmented reality headset kan bovendien als virtuele co-piloot fungeren. Volgens Peugeot is dat de volgende stap in de moderne racerij.