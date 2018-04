Facelift BMW 3-Serie GT is... voorspelbaar

Door: BV

De BMW 3 Serie GT. Dat is de Dreier waarvan we bij ons op de redactie steevast denken “ach ja, die is er ook nog”. De 3 met bochel is nu aan een facelift onderworpen. En rara… die lijkt natuurlijk als twee druppels water op de opfrisbeurt die de andere familieleden van de 3-Reeks ondergingen.

Estoril Blauw

BMW biedt de 3 GT nog steeds aan in Sport Line, Luxury Line en als M Sport. Dat laatste zijn M-modellen die eigenlijk niets substantieels van de M-devisie hebben, maar erg goed doen alsof. Bij elk van de versies zijn de stijlaanpassingen subtiel. Er zijn twee nieuwe kleuren en als je het Estoril Blauw dat exclusief voor M Sport-versies is voorbehouden, meerekent, kom je op drie. LED-koplampen en staartlichten, andere velgen, en meer bekledingsmogelijkheden (met inbegrip van sierlijsten) aan de binnenkant horen tot de traditionele facelift-onderdelen.

18 aandrijfcombinaties

De 3 GT kan zich met twee of vierwielaandrijving voortbewegen, er zijn automatische en handgeroerde transmissies en het gamma motoren is breed. Je moet kiezen uit liefst 18 combinaties. De vijf dieselversies gaan van 150 tot zo maar even 313pk. En er zijn drie nieuwe benzines. In de 320i zit een 184pk sterke 2-liter. In de 330i zit exact dezelfde motor, maar ditmaal met 250pk. En in de nieuwe 340i (die de 335i vervangt) zit een 3-liter met 326pk. Er is geen letter aandacht voor de kleine driecilinders van het merk, maar ook die vind je hier terug.

De praktische variant

BMW zegt dat het de meest praktische 3-Reeks (en wij maar denken dat dat de break was) deze zomer bij de dealer heeft. Vooral in China, de VS en Duitsland wordt deze variant veel gevraagd. Een nieuwe Dreier komt er eind 2017 of begin 2018. Of daar ook nog een 3 GT van gemaakt zal worden, is nog een vraagteken.