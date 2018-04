Dit is "The Engine of The Year"

Door: BV

Elk jaar verkiest een panel van 63 journalisten uit 30 landen de motor van het jaar. Of liever: de motoren van het jaar. Want terwijl er een eindoverwinnaar wordt gekozen, zijn er ook verschillende subcategorieën. Bijna te veel om op te noemen.

Proficiat Ferrari

Ditmaal is de Engine of The Year de 3,9l V8 turbocentrale die we onder meer terugvinden in de 488 GTB, de 488 Spider en - met een verschillende longinhoud - de California T. De twin-turbo technologie en geavanceerde manier waarop die drukvoeding gebeurt, zorgen ervoor dat de motor bovenaan eindigt. De organisatie bejubelt de efficiëntie, het vermogen en de flexibiliteit ervan.

Ook veel kleintjes

De afgelopen zeven jaar waren het bijna allemaal kleintjes met de hoofdvogel gingen lopen. Niet minder dan 4 motoren uit de -1,5l-categorie haalden het toen. Onder meer BMW’s 1,5l driecilinder, de 875cc TwinAir van Fiat (een beetje een blunder gezien het verbruik van dat ding), de 1.4l TSI van VW en de 1.0l driecilinder Ecoboost van Ford (meermaals!) namen de prijs in ontvangst.