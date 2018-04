Hyundai moet deze opgepompte Veloster gewoon maken

Door: BV

Hyundai richtte een tijd geleden het N-label op. Naar eigen zeggen een tegenhanger van BMW M en Mercedes AMG. Logisch dus, dat die letter met het nodige tromgeroffel werd onthuld. En toen… gebeurde er niets meer. Er zijn een handvol sportieve concept cars, maar een Hyundai die die sportieve aspiratie waarmaakt? Daar zitten we nog altijd op te wachten.

Nu is er weer eentje: de RM16 N Concept. Die staat weerom bol van de Veloster-trekjes. Dat is de asymmetrische hatchback die best prettig stuurde. Dat er weliswaar erg grondig aan gewerkt is, mag blijken uit het feit dat de motor niet langer voorin, maar centraal in het chassis ligt. Het is een tweeliter viercilinder waar een turbo zo maar even 300pk aan onttrekt. Een handbediende zesbak sluist dat naar de achterwielen.

Zo’n concept is leuk, maar Hyundai moet vooral wat N-modellen in de catalogus krijgen. Desnoods deze tweezitter. Renault deed dat ook, met onder meer de Clio en de R5 en die auto's zijn nu erg gegeerd.