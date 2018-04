Top Gear verliest bijna helft van kijkers

Door: BV

Top Gear moet het tegenwoordig zonder z’n drie sterpresentatoren stellen. Clarkson, Hammond en May maken voor de Amerikaanse betaalzender Amazon een nieuwe autogerelateerde show die The Grand Tour zal heten. Maar de BBC keilt Top Gear natuurlijk niet overboord. Er is een uitgebreide nieuwe selectie aan presentatoren (overzicht) voor niet alleen het hoofdprogramma maar ook een show over de show. In Top Gear zelf zijn het de Britse radiopresentator Chris Evans en de Amerikaan Matt LeBlanc (bekend van Friends) die het gros van het werk overnemen.

Top Gear niet goed

De eerste aflevering werd in de UK nog bekeken door ruim 4,6 miljoen mensen. Een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van het oude Top Gear. Maar achteraf was er erg veel kritiek. Niet voor Matt LeBlanc, maar wel voor de schreeuwerige Evans. De kijkers waren achteraf niet mals. Evans beet echter van zich af en beloofde voor aflevering twee nog meer decibels uit z’n strot te toveren. De Britse kijker reageerde dan maar door dat allemaal naast zich neer te leggen. Aflevering twee kwam op amper 2,8 miljoen kijkers.