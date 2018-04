Millecavalli? Is dat 1.000pk?

Door: BV

Dit is de krachtigste Italiaanse supercar van het moment. Hij heet Millecavalli (Mazzanti Evantra Millecavalli als je het voluit wil) , wat niets minder is dan een eenvoudige verwijzing naar z’n vermogen: 1.000pk. En dat gaat via een sequentiële zesbak alleen naar de achterwielen. Een auto dus voor mannen met haar op de borst. En die zijn er niet veel meer in deze tijden van almaar grotere elektronische bemoeienissen. Geeft niet, want er worden er niet meer dan 25 stuks van gebouwd.

Waar dat vermogen uit wordt genepen? Uit een 7,2l dikke V8. Die is samen met twee turbo’s in de compacte, amper 1.300kg zware tweezitter gelepeld. Het resultaat is goed voor een sprintje in 2,7 seconden en de Italianen hebben het over een top van 402km/u. De prijs kennen we niet, maar wie daarop moet wachten is wellicht te laat…