Gerucht: BMW lanceert speciale M5 met 600pk

Eind dit jaar zal BMW de nieuwe 5-Reeks introduceren. De laatste F10-telgen moeten dus net dat tikkeltje meer krijgen en bijgevolg plannen de Duitsers een speciaal model van de M5 - met 600 pk.

Over de aanstormende M5 doen al heel wat geruchten de ronde (zo zou hij alle wielen aandrijven), maar het onderwerp van gesprek is momenteel een speciale editie van de huidige M5 met 600pk. Zoveel kracht was er in de M5 toe hier toe slechts 300 keer terug te vinden, meer bepaald in de in 2014 voorgestelde "30 Jahre M5".

+25pk + 20Nm = 0,4 sec

Standaard haalt de M5 met het Competition pakket tot 575pk en 680Nm koppel. Bij het 30-jaar-M5-model steeg de trekracht tot 700Nm wat hem in staat stelde in slechts 3,9 in plaats van 4,3 seconden naar de 100 te gaan. Bij de afscheids M5 zou dat wel eens vergelijkbaar kunnen zijn.

Tegen de herfst is hij er

Behalve meer vermogen zal de M5 een “exclusief” uitgerust worden en meer carbon krijgen. Officieel zegt BMW nog niets over het speciale model, maar de Duitse media zijn alvast overtuigd van zijn komst. Ze verwachten een lancering dit najaar. En een snelle verkoop. Het model komt immers hoogstwaarschijnlijk in een beperkte oplage - en wordt misschien de laatste M5 met achterwielaandrijving. Voer voor verzamelaars dus.