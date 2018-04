Nieuwe GT-R geteased. Nee, niet van Nissan

Door: BV

Op 24 juni is het Festival of Speed in Goodwood alweer in volle gang. Mercedes is één van automerken die van alle tamtam er rond wil profiteren door een nieuw model voor te stellen. Daar wordt immers het doek van een meer extreme AMG-GT getrokken. Die krijgt één lettertje meer in de naam: R.

Tussenmaat

De AMG-GT-R komt in het gamma netjes boven de 'gewone' AMG-GT en de wat krachtigere 'Plus' versie die respectievelijk 460 en 510pk ter beschikking stellen. Of dat meteen betekent dat de motor ook krachtiger wordt, is nog afwachten. Maar de Duitsers lijken in elk geval een deel van het gewicht uit de coupé te hebben gekeild. Later komt er in elk geval nog een Black Series. Dat wordt de echte gammatopper. De Mercedes AMG-GT GT3 die alleen voor het circuit is, laten we even buiten beschouwing.

Voorlopig moeten we het nog stellen met enkele teasers. Meer info vind je vanzelfsprekend op Auto55.be wanneer die wordt vrijgegeven.