Peugeot 3008 GT wil de hipste SUV zijn

Door: BV

Bij een eerste aanblik zou je kunnen denken dat Peugeot een GTI van z’n nieuwe 3008 heeft gemaakt. Het creatieve spuitwerk met twee kleuren was tot op heden immers voorbehouden voor dat model. Helaas, zo gek doet het Franse merk nu ook weer niet. Maar de troostprijs, die is ook niet mis. Onder de kap zit immers een 2-liter diesel die 180pk opwekt. Die wordt gecombineerd met de EAT6 zestrapsautomaat. Dat zou goed vooruit moeten gaan. We zeggen ‘zou’, want zekerheid is er nu ook weer niet. Peugeot houdt concrete cijfertjes nog achter de hand. Daaronder ook die voor verbruik en uitstoot.

Wat weten we dan wel? Wel, dat de GT op 19-duimers zal rusten, verbrede wielkasten krijgt om die te huisvesten, kan pronken met LED-koplampen en sequentiële richtingaanwijzers (die lopen in plaats van gewoon aan en uit te gaan), een specifieke grille, een dakvleugel, gesatineerde aluminium sierlijsten (die wellicht plastic zijn), een dak dat standaard in een andere tint wordt uitgevoerd en een koetswerk dat tegen een meerprijs op die manier wordt geleverd.

Aan de binnenzijde introduceert Peugeot een kopertint voor contrasterend stikwerk en de wijzertjes, leder voor de zetels, eik voor sierlijsten en links en rechts nog wat fijnere details.

GT-line

In één adem wordt ook de GT-line voorgereden. Die kan je ook op minder krachtig gemotoriseerde varianten aanstippen. Het grootste verschil? Je moet het er stellen met 18-duimers die in normale (in plaats van verbrede) wielkasten huizen.