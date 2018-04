BMW X3, X4 onveilig voor kinderen

Door: BV

Bijna 190.000 BMW’s van de types X3 en X4 moeten terug naar de dealer. De voertuigen kunnen een defect vertonen aan één van de verankeringsbalken voor kinderzitjes. De Amerikaanse NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) laat weten dat die beschadigd kan geraken wanneer de kinderzitjes met Isofix-bevestigingen (die in Europa verplicht zijn) gebruikt worden. In geval van een ongeval zou het kind daardoor niet beschermd zijn.

De bijna 190.000 auto’s, geproduceerd tussen 2011 en heden, worden allemaal in de VS teruggeroepen Over een EU-actie is er nog geen nieuws.