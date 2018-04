Bedrog Mitsubishi omvangrijker dan toegegeven

Door: ADD

Het schandaal over het gemanipuleerde verbruik bij Mitsubishi Motors breidt zich verder uit. De Japanse fabrikant kondigde gisteren aan dat naast de tot nu toe toegegeven keicars ook 20 andere modellen betrokken zijn die de afgelopen tien jaar verkocht werden.

Mitsubishi had in april bekend illegale testmethoden gehanteerd te hebben en in sommige gevallen gegevens over de rolweerstand gebruikt te hebben zonder tests uit te voeren. Aanvankelijk was er sprake over slechts vier modellen - waarvan er twee voor Nissan werden gebouwd. Later kwamen er negen bij. En nu dus nog eens 20.

Mitsubishi Motors zet alvast 50 miljard yen (425 miljoen euro) opzij voor schadevergoedingen. Het schandaal kostte Mitsubishi zijn onafhankelijkheid. Nissan kondigde namelijk vorige maand aan 34% van Mitsubishi Motors gekocht te hebben.