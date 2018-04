Eerste kus leidt tot drama

Door: ADD

In Vlaanderen roept Ray "de hoeder van de Vlaamse wegen" iedereen op de gordel te dragen. Dat doet hij met de weinig inspirerende slogan “Gordel om of er zwaait wat”. In Zuid-Afrika pakken ze het alleszins pakkender aan.

Fatale kus

De Zuid-Afrikanen krijgen een spotje (opgelet, niet geschikt voor gevoelige kijkers) voorgeschoteld met een ontluikend koppeltje in de hoofdrol. Op een feestje willen ze hun eerste kus geven, maar steeds komt er iets tussen. Als ze uiteindelijk na afloop van het feestje een lift krijgen, komt die langverwachte eerste kus er wel, op de achterbank. Al hadden ze er wellicht iets anders van verwacht.

Aangrijpend

De schokkende beelden missen alvast hun effect niet. Door het spotje zou het gebruik van de gordel met liefst 160% gestegen zijn.