Aston Martin Vanquish Zagato komt echt

Door: BV

Al sinds de jaren zestig werken Aston Martin en het Italiaanse stijlhuis Zatago op regelmatige basis samen. Op het Concorso D’Eleganza Villa D’Este stond eerder dit jaar nog een Vanquish Zagato te blinken. Onderhuids identiek aan het model dat je bij Aston Martin uit de catalogus kan plukken, met z’n 6-liter grote V12, maar wel voorzien van een koets en interieur waar de pennenkunstenaars hun onmiskenbare stempel op gedrukt hadden.

99 stuks

Er was schijnbaar voldoende interesse van lieden met een goed gevulde beurs, want Aston Martin en Zagato kondigen aan dat het model in productie gaat. In beperkte oplage, vanzelfsprekend. Slechts 99 exemplaren zullen ervan het levenslicht zien. Die zullen alle 600pk rijk zijn (net iets meer dan 576pk die de fabrieksversie ter beschikking stelt) en in 3,5 seconden naar 100km/u kunnen accelereren. Al durven we bij voorbaat te stellen dat de meeste van deze juweeltjes die cijfers nooit in de praktijk zullen brengen. De prijs? Die wordt angstvallig geheim gehouden.