Saab mag Saab niet meer zijn

Door: BV

Wie nog op een comeback van Saab zat te hopen, mag de laatste restjes nu ook wel bij elkaar vegen. National Electric Vehicle Sweden (NEVS) sleepte heel wat uit het faillissement van het merk, waaronder de fabriek, Saab Automobile Powertrain AB en Saab Automobile Tools AB. Het door Chinees geld gevoede bedrijf bouwt met mondjesmaat elektrische 9-3’s. Een model dat al niet meer okselfris was toen bij Saab de stekker eruit ging.

NEVS mocht de merknaam Saab eigenlijk verder gebruiken, maar omdat het zelf al een keer failliet ging in 2014 verloor het de rechten erop. Er is inmiddels flink wat gepalaverd tussen NEVS en de houders van de rechten op de merknaam, maar het bedrijf vist achter het net. Dat betekent dat de nieuwe auto van het bedrijf, die in 2017 op de markt zou moeten komen op het platform dat voor het failliet van Saab zo goed als af was en ook een nieuwe 9-3 hoorde te dragen, gewoon NEVS op de neus moet krijgen. Misschien verzint het bedrijf beter nog snel even een nieuwe merknaam…