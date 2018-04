Ford Kuga Vignale wil helemaal premium zijn

Door: BV

Vignale is het nieuwe luxe- of premiumlabel van Ford. Het Ghia van deze tijd, kunnen we tegen de merkfans met net een beetje meer jaren op de teller zeggen. Van de grootste modellen uit het gamma (de Mondeo en de S-Max dus) was er al een Vignale en nu daalt het label af door de gelederen. Het zou niemand verbazen als binnenkort elk model een variant met die naam heeft, op misschien de nieuwe Ford Ka+ na.

Aankleding is alles

Onderhuids is er natuurlijk niets nieuws onder de zon, al kan je verwachten dat de Vignale niet in de catalogus zal verschijnen met de instappertjes op motorisch vlak. Waar het om gaat zijn speciale lakkleuren, een andere grille, specifieke sierlijsten, mooiere (als dat je ding is, tenminste) lederen zetels waar de stikmachine voor in ADHD-modus is gezet en meer van dat fraais.

Ford krijgt er ook meteen streken bij, want alleen gespecialiseerde ‘Ford Stores’ mogen Vignales verkopen. Dat moet immers een andere ervaring zijn dan wanneer je slechts een ordinaire Kuga koopt. Met wat pech moet je er dus verder voor rijden.