Wie kijkt om van een Volkswagen Up?

Door: BV

Volgens Volkswagen zijn het niet genoeg mensen. Maar een milde facelift, waarvan de details overigens eerder al uitlekten, moet daar een mouw aan passen. Het zal het beste werken als je opteert voor één van de felle kleurtjes die figureren in de bijhorende fotospecial. Maar er is meer nieuws. Andere bumpers, nieuwe koplampen, andere staartlichten, een nep-diffuser achteraan en tot 17” grote velgen.

Als er binnen wordt gekeken, dan is daar voortaan een hertekend dashboard te vinden waarvoor nu ook een aantal nieuwe designs leverbaar zijn. En er is sfeerlicht waarvan de kleur afhangt van de versie die je koos.

Motoren dan. Daar vinden we een 1.0l benzine die bestaat met 60 of 75pk terwijl de topper een 1.0 TSI (met turbo dus) driecilinder is. Die komt uit de Golf. Hier wekt die 90pk en 160Nm op. Niets exotisch, maar de Up is een pluimgewicht die er daardoor voldoende aan heeft om naar 100 te sprinten in 10 tellen en door te stomen tot 185km/u.