Grimsel doet de nul tot 100 in 1,513 seconden

Door: BV

Studenten van de Zwitserse universiteit ETH Zurich en de Hochschule Luzern hebben zich even over de elektrische auto gebogen. Het resultaat heet ‘Grimsel’ en is iets wat je nog het best zou kunnen vergelijken met een uit de kluiten gewassen elektrische kart, of misschien een ingekorte Formule E-auto.

Grimsel

Grimsel weegt slechts 168kg en heeft vier wielmotoren (met elk een eigen tractiecontrolesysteem) die de studenten zelf ontwikkelden. Die wekken meer dan 200pk en 1.700Nm op, wat resulteert in nogal hallucinante gewogen cijfers: 1.190pk per ton en 10.000Nm per ton.

“ Een absoluut wereldrecord. ”

De kleine EV heeft er inmiddels een acceleratierun naar 100km/u opzitten. En die werd afgehaspeld in zo maar eventjes 1,513 seconden. Een absoluut wereldrecord. En Grimsel had er ook slechts 30,5 meter voor nodig.

Het is wel te hopen dat de studenten even buiten de Zwitserse grenzen hopten voor het neerzetten van de recordcijfers want motorsport is er bij wet verboden en dit ruikt toch een klein beetje naar competitie, niet?