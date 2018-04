Mercedes AMG GT-R is flinke krachtpatser

Door: BV

Op het Goodwood Festival of Speed heeft Mercedes de AMG GT-R voorgesteld. Een auto die weinig te raden laat over z’n sportieve inborst. Met gepande luchtinlaten in de voorspoiler, met een imposante koffervleugel, met een retro-geïnspireerde grille en met onderhuids nog forsere aanpassingen.

Een grotere spoorbreedte bijvoorbeeld, 90kg gewichtsbesparing, speciale banden die op circuit de helft langer meegaan, en standaard keramische remmen.

585pk

De 4.0 liter V8 in het vooronder is voor de gelegenheid nog wat verder gekieteld. Het blok ontwikkelt nu een niet malse 585pk en 700 Nm. Dat is een toename van 75pk ten opzichte van de al behoorlijke sterke GT S. Sprinten naar 100 km/u doet hij daardoor 0,2 tienden vlotter (3,6 seconden) en de topsnelheid bedraagt 318 km/u.