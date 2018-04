Vanaf vrijdag geen oude auto's meer in Parijs

Door: BV

Volgende week vrijdag 1 juli, voert Parijs z’n eerder aangekondigde beperkingen in voor het gebruik van oudere auto’s binnen z’n grenzen. Dat houdt in eerste instantie in dat voertuigen ouder dan 1997 er niet meer welkom zijn. Maar de maatregel zal aangescherpt worden. Tegen 2020 zal je voertuig ten laatste in 2011 gebouwd moeten zijn.

En de weekends?

Al van meet af aan was een uitzondering aangekondigd tijdens weekends. Dan is de verkeersdrukte er een stuk lager en zouden bovenstaande maatregelen niet van kracht zijn. Maar wie een oldtimer heeft (die ouder is dan 30 jaar) zal er niet alleen de lichtstad mee kunnen binnenrijden tijdens de twee traditionele rustdagen, maar zal dat dankzij een zopas aangekondigde versoepeling, ook op andere dagen kunnen.

Voor buitenlandse oldtimerliefhebbers die met hun geliefde vierwieler de lichtstad willen aandoen, zit er (voorlopig?) nog wel een addertje onder het gras. De regeltjes specificeren immers niet alleen dat de auto een minimumleeftijd hoort te hebben, maar ook dat hij voorzien moet zijn van een specifiek inschrijvingsbewijs (carte grise de collection) en de bijhorende sticker. En die kunnen buitenlanders niet krijgen…