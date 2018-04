Wat je moet weten over de Utopolis Drive In Movies 2016

Door: BV

Al 20 zomers lang zorgen de Utopolis Drive In Movies voor vertier in open lucht. Wat ooit startte als een geslaagde, maar relatief kale buitenvoorstelling op groot doek, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waarop een heuse festivalsfeer heerst met een omkadering van het hoogste niveau. Er zijn niet alleen de obligate drank- en eetstalletjes, maar ook een relaxatieruimte, een jacuzi, een strand en ga zo maar door… En er zijn natuurlijk ook echte blockbusters.

Twee locaties

Ook dit jaar kiest Utopolis voor een formule met twee locaties. Je kan terecht op recreatiedomein Necker in Mechelen (met de ingang op de terreinen van Utopolis Mechelen) en je kan ook dit jaar weer afzakken naar een terrein bij Bobbejaanland. Elk heeft z’n eigen sfeer en specifieke attracties. Bij Bobbejaanland is er een rodeo-stier bijvoorbeeld en in Mechelen zijn er luxueuze sky-boxen van waaruit de film gevolgd kan worden.

Prijs en programma

De prijs voor een ganse avond filmplezier is € 6 per persoon (cash te betalen aan de kassa van het evenement). Voorheen kon je je kaartjes niet vooraf kopen, maar de organisatie staat het nu wel toe, al is het aantal gelimiteerd tot 50 tickets per voorstelling. Dat om te verhinderen dat te veel mensen die spontaan opdagen geen plaats meer vinden. Op het programma, dat overigens niet noodzakelijk identiek is per locatie, vind je nu al toppers als Independence Day: Resurgence en Finding Dory. Het volledige programma vind je hier.

Gratis naar de Drive In Movies?

Trouwe lezers weten het inmiddels: Auto55.be is van de partij op de Utopolis Drive In Movies. En dat betekent dat we weerom een hele zomer lang gratis tickets weggeven. Dat gebeurt via onze Facebook-pagina.