Ford GT66 Heritage Edition knijpt Ferrari in de billen

Door: BV

Vorig weekend reed een nieuwe Ford GT zich nog naar klassewinst tijdens de 24 uursrace van Le Mans, net zoals één van z’n voorvaders dat deed in 1966. En dat wordt nu geëerd met een speciale editie van de nieuweling. Hoe je die nog kan kopen is ons een raadsel, want alle exemplaren zijn reeds besproken, maar laat dat de pret vooral niet drukken.

Historische zege

Mat gouden details alom. En die zijn er zoals gezegd om de overwinning uit 1966 te vieren. Een overwinning in een race waar Ford niet eens zou zijn als ene Enzo Ferrari het bedrijf niet eerst stevig op de tenen had getrapt. De oude Ferrari had Ford immers schaamteloos gebruikt om de prijs voor z’n automerk op te drijven bij Fiat, zonder ooit de bedoeling te hebben om het effectief te verkopen aan de Amerikanen. En de hoge bonzen daar waren er zodanig van op de tenen getrapt dat het die arrogante Ferrari eens een lesje zouden leren op een evenement - Le Mans dus - waar het Stijgerende Paard doorgaans domineerde. En zo geschiedde.