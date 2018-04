Nog meer Top Gear heibel, Matt LeBlanc is het beu

Door: BV

De BBC had natuurlijk al van meet af aan in de gaten dat het een reuzeklus zou zijn om de drie vrienden Clarkson, Hammond en May te vervangen als de gezichten van Top Gear. Het koos daarom ook voor een hele horde presentatoren, met onder meer de Brit Chris Evans en de Amerikaan Matt LeBlanc. De één is een bekende radiopresentator, de andere kennen we bij ons vooral als Joey uit de succesreeks Friends.

Chris kreeg al van voor de eerste uitzending af te rekenen met kritiek en z’n roeperige stijl heeft hem sindsdien niet veel verder geholpen. Bovendien stellen de kijkcijfers van het ‘nieuwe Top Gear’ teleur. LeBlanc wist echter de meeste kritiek te ontlopen en bleef eerder op de vlakte. Maar ook hij is het nu beu. Hoewel z’n contract nog twee jaar loopt, heeft hij de BBC laten weten dat ze maar beter kiezen: Chris Evans of hem. Dat betekent alvast nog meer kopzorgen voor de BBC. Kan het de twee nog verzoenen of niet?