Grote prijs voor kleine historische VW Kever

Door: BV

De Volkswagen Kever is, zo blijkt uit recente cijfers, de meest populaire oldtimer van allemaal. Het is een autootje dat rijpret en nostalgie, om nog maar van z’n iconische design te zwijgen, binnen het bereik van heel wat mensen brengt. Maar z’n ontstaan was, zoals de meesten wel weten, wat meer sinister. Hij werd als KdF (Kraft durch Freude) wagen op de sporen gezet door Hitlers Nazi-partij. Het paste helemaal in het socialistische gedachtengoed van die strekking dat eenieder in staat zou moeten zijn om een betaalbare auto voor z’n gezin te kopen. De interesse voor het project strekte dan ook tot in de hoogste gelederen.

Voor het leger

Maar de oorlog brak uit voor die KdF-wagen aan de massa kon worden geleverd. Er werden er dan ook niet al te veel van gebouwd. En die die er wel kwamen (in lage aantallen van 1937 tot 1944), werden meteen door het leger ingelijfd. Uit de oorlogsjaren zijn er nog zo’n 40-tal over. En één van de KdF Type 60’s staat nu te koop. Een exemplaar met een volledig gedocumenteerde geschiedenis in een fantastische staat. En wellicht is het daarom dat wie zich binnenkort eigenaar wil noemen, moet rekenen op € 250.000 of meer.