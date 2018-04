Nieuwe VW Crafter wordt de gladste bestelwagen in z’n segment

Door: BV

Volkswagen Commercial Vehicles heeft de eerste schetsen en details van z’n nieuwe Crafter vrijgegeven. Dat is de grootste bestelwagen die het bedrijf maakt, gepositioneerd boven de Transporter-reeks.

De Crafter, die in de herfst wordt voorgesteld, zal een compleet nieuw model zijn en geen evolutie van de huidige generatie. Over de grote bestelwagen wil het bedrijf nog niet al te veel kwijt. Maar dat het in z’n nopjes is met het design, mag duidelijk zijn. En er is meer. De Duitsers beweren dat de nieuwe Crafter zal kunnen pochen met een Cx van slechts 0,33. Dat betekent dat hij net zo moeiteloos door de lucht klieft als menig stadsautootje.