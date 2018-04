LaFerrari zonder topje

Door: BV

We wisten eigenlijk al dat hij kwam, maar moesten het nog zonder officieel beeld stellen. Nu is hij echter officieel, de Ferrari LaFerrari Spider. Hij wordt wellicht helemaal identiek aan de gesloten versie, op een verwijderbaar (in plaats van wegklapbaar) dak na. Maar eigenlijk is dat nog een beetje speculatie. Bij deze eerste plaatjes horen immers geen specificaties.

Uitverkocht

Ferrari zal spaarzaam omspringen met de sleutels van deze kostbare vierwieler. Er wordt gefluisterd dat er niet meer dan 60 van gebouwd zullen worden. Wie al een gesloten LaFerrari had wist dat al, want die kregen voorrang. Iemand anders moet er niet meer op hopen. Alle exemplaren zijn nu al de deur uit.