Tesla opent vierde supercharger in België

Door: BV

Tesla had in ons land niet meer dan drie superchargers. Er is er één in Antwerpen (Aartselaar), er is er één in Nijvel en ja kan ook terecht in Gent. Brussel was echter een grote blinde vlek. Tot nu, want het bedrijf opent z'n vierde locatie op ons grondgebied.

Supercharger in Brussel

Wel, als je het helemaal juist wil hebben, dan is de nieuwe Supercharger in Machelen. Het superlaadpunt bevindt zich bij het Van der Valk Hotel Diegem aan de Culliganlaan 4, nabij de E40. Tesla weet nog dat er in Europa inmiddels meer dan 220 van dergelijke laadlocaties zijn.