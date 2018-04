Chris Evans wordt niet vervangen in Top Gear

Door: ADD

De BBC zal ex-Top Gear-presentator Chris Evans niet vervangen. In de Britse 'Evening Standard " zei een woordvoerster van de BBC: "We hebben momenteel geen plannen om Chris Evans te vervangen en zijn dat in de toekomst ook niet van plan." De foto van het Top Gear team (met Evans nu nog centraal) zal in seizoen 24 (de opnames starten in september 2016) dus nog maar zes leden tellen. Of Matt LeBlanc de show dan als gastheer gaat presenteren of er aan het concept gesleuteld zal worden, laat de BBC nog in het midden.

Chris Evans twitterde exit

Dat hij opstapt bij Top Gear, kondigde Chris Evans op 4 juli 2016 zelf via Twitter aan. "Ik heb mijn best gedaan, maar soms is dat niet genoeg is," schreef hij. Over de redenen zweeg de presentator. Maar de barslechte kijkcijfers en klachten over Evans' onbeschofte gedrag zullen er wellicht heel wat mee te maken hebben.