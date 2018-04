Alles van BMW Classic onder één dak

Door: BV

BMW-liefhebbers kunnen een extra adres aan hun merkbijbel toevoegen. Dat is Moosacher Strasse 66 in Munchen. Dat was al één van BMW’s oudste productievestigingen en nu is het, in een opgefriste vorm, ook de nieuwe thuis voor BMW Classic.

Alles onder één dak

De faciliteit is 13.000 vierkante meter groot en moet de liefhebbers van historische BMW’s op twee en vier wielen (en ook klassieke Mini’s en Rolls-Royces) onder één dak alles bieden wat hun hart begeert. Er is een ruimte voor tentoonstellingen, er zijn zalen die gehuurd kunnen worden voor evenementen, er is een cafetaria, een souvenirwinkel en - wellicht belangrijker - je kan er ook shoppen in een catalogus van ruim 55.000 vervangonderdelen voor klassiekers.

Achter de schermen zijn de kantoren en ateliers van de divisie die waakt over het erfgoed van het merk, maar er zijn rondleidingen die ook die wereld voor bezoekers bloot leggen.