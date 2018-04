Porsche 911 GT3 is veel te vroeg

Door: BV

Een aantal afbeeldingen van de opgefriste 911 GT3 zijn al op het web verzeild. En die zijn te vroeg. Veel te vroeg. Misschien wel bijna een jaar.

911 GT3 MY2017

De 911 GT3 facelift zal wellicht een handgeschakelde versnellingsbak krijgen. Dat is eigenlijk nieuws dat groter is dan alle uiterlijke kenmerken, maar hoewel Porsche dat al heeft bevestigd, is het niet uit deze eerste afbeeldingen af te leiden. Wat we wel weten is dat hij een grotere 4.0l (in plaats van een 3.8l) boxercentrale krijgt en dat hij in plaats van de actuele 475pk wellicht eerder bij 500pk zal uitkomen.

Wat deze afbeeldingen dan verraadt als zijnde die van het nieuwe model? Wel, de herkwerkte bumpers en de aangepaste kop- en staartlichten. Die zijn duidelijk in lijn met die van de jongste facelift.