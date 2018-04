Moet Ford de Focus RS Drift Mode verwijderen?

Door: BV

De nieuwe Ford Focus RS wordt zowat overal enthousiast onthaald en bejubeld. Snel, efficiënt, niet fout geprijsd en goed ogend, zijn veel gehoorde complimenten. En dan is er nog de drift-modus, die je als bestuurder helpt om je banden te nekken in heel wat zijwaartse actie. Maar natuurlijk maakt het induwen van een paar knopjes niet iedereen opeens een professionele drifter. Je moet bij de pinken blijven of het gaat fout. En juist daarom gaan er in Australië stemmen op om die pretmodus te verwijderen.

Alleen voor het circuit

Wanneer de driftmodus wordt ingeschakeld toont het dashboard erg duidelijk dat het om een functie gaat die niet bedoeld is voor gebruik op de openbare weg. Maar heel wat veiligheidsinstanties en de Australische voetgangersbond vinden dat dat niet ver genoeg gaat. Ze willen dat Ford alle exemplaren terugroept en de Drift Modus uitschakelt. De fabrikant heeft er momenteel evenwel geen oren naar.