Audi introduceert het glamoureus kamperen

Door: BV

Het heet ‘glamping’. Een samentrekking van glamour en camping. Iets wat door hippe jongens en meisjes verzonnen is om het trekken met een tent een meer premium tintje te geven. Per slot van rekening hoort het hier ook bij een premium auto. Bij de trendy Q-modellen van het Audi om precies te zijn.

Geen gedoe

Een tent die zichzelf in zeven minuten recht zet door er met een elektrisch compressortje lucht in te blazen en die fijn is afgewerkt, zal al wel te vinden geweest zijn. Maar eentje die naadloos aansluit op de kofferklepopening van de Q3, Q5 of Q7, dat is nieuws. Volgens Audi kan je daardoor in een mum van tijd een comfortabele leef- of slaapruimte opbouwen en kan je in de slechtste omstandigheden altijd nog schuilen in de SUV. Ze loskoppelen kan ook, wanneer je je auto gewoon wil gebruiken bijvoorbeeld.