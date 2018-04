600 paarden voor de laatste BMW M5

Door: ADD

Begin juni deed het gerucht al de ronde, maar nu stelt BMW hem officieel voor: de "Competition Edition" van de huidige M5 die weldra uitzwaait.

En natuurlijk komt die er in een beperkte oplage. Elk van de 200 stuks zal 600pk rijk zijn en het schoppen tot een koppel van 700Nm. Zo krachtig was tot nu toe alleen de in 2014 voorgestelde "30 Jahre M5". En zo snel: in 3,9 seconden raast de Competition Edition naar de 100km/u en zijn topsnelheid bedraagt 250km/u, al kan daaraan een mouw worden aangepast en behoort 305km/u ook tot de opties.

100 wit en 100 zwart

Dat extra vermogen (40pk meer dan een gewone M5, 25 meer dan bij exemplaren met een Competition pakket) - bereikt BMW met het verhogen van de laaddruk van de 4.4-liter V8 biturbo en een gewijzigd motormanagement. Honderd competitiesedans zullen in Carbonschwarz uitgeleverd worden, de andere honderd in Mineralweiss metallic. De extra's van het Competition pakket krijg je er sowieso bij: een centimeter minder bodemvrijheid, stevigere veren en dito dempers en een andere afstelling van het differentieel. Bovenop komen ook de Merino lederen bekleding en een paar carbonapplicaties op spiegels en dashboard.

En de prijs?

De doelgroep van deze M5 is onmiskenbaar de beter bemiddelde BMW-rijder die graag bijzondere exemplaren in zijn verwarmde garage stockeert of last heeft van speculatiedrang. De exacte prijs heeft BMW nog niet onthuld. Maar de speciale editie voor 30 jaar M5 kostte toen zo'n € 150.000 en was beperkt op 300 stuks. En reken maar dat ze daar nu nog een flinke duit bovenop gaan doen.