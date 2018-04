Opvallender, niet mooier: facelift Suzuki SX4 S-Cross

Door: BV

Je kan de Suzuki SX4 S-Cross niet zo heel veel in de weg leggen, maar echt het verschil maken in een markt die momenteel wordt overspoeld door compacte SUV’s doet hij niet. Hij valt niet op en hij wordt zelden een schoonheid genoemd. Aan dat eerste wordt nu met een flinke facelift een mouw gepast. Over z’n uitstraling kan je nog steeds discussiëren…

Het front wordt een stuk prominenter. Je kan nu niet naast de grille kijken, de bumper heeft hogerop getrokken kunststof, de mistlichten zijn opvallender en de koplampen zijn een stuk meer aanwezig. Stoerder en ongetwijfeld meer spraakmakend. Achteraan houden de Japanners het meer bescheiden, met andere lichten als voornaamste wapenfeit.

Nieuwe motoren

Onderhuids is er meer nieuws. Daar vinden we de nieuwe turbomotoren van Suzuki, die Boosterjet werden gedoopt. De atmosferische 1.6 met 120pk zegt bye bye. Voortaan is er een éénliter driecilinder die net zo krachtig is (uit de Baleno) en een 1.4 met 140pk. Met die laatste moet de vernieuwde S-Cross prima uit de voeten kunnen, want het gewicht bedraagt een bescheiden 1.065 kilogram. Meer specificaties blijft Suzuki ons voorlopig schuldig.