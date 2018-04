Koppeltje sterft op Nürburgring

Door: ADD

De mythische Nordschleife verkennen met je eigen auto of motor - dat is op de Nürburgring voor elke racefanaat mogelijk. Op vaste tijden wordt het circuit namelijk opengesteld voor ‘toeristenritten’. Zaterdagmiddag ging het daarbij in de groene hel echter grondig mis toen bij een zwaar ongeval een Frans koppel (beide 29 jaar) om het leven kwam.

Hun auto vloog tegen hoge snelheid uit de bocht en belandde in een groepje van drie mensen die naast het circuit bij een defecte auto stonden. De twee inzittenden stierven, twee marshalls raakten zwaargewond en de bestuurder van de auto in panne kwam er met de schrik vanaf, maar verkeerde wel in shock.