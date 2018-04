Fiat 500 veroorzaakt rel tussen België en Italië

Door: ADD

In Vlaanderen gaat de verkeerscampagne over vuilnis op de weg onopgemerkt voorbij. Maar in het zuiden van ons land is er behoorlijk wat commotie rond ontstaan. Daar krijgen de automobilisten een affiche te zien met een varken erop dat aan het stuur van een Fiat 500 zit en een vuilniszak uit het raam gooit. “Verwar parkings langs de autosnelweg niet met varkensstallen”, staat erop te lezen.

Verontwaardiging alom

En dat is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. Zowel Italianen als leden van de Fiat 500 Club zijn er niet over te spreken. Waals minister van Openbare Werken Maxime Prévot en minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (beide cdH) werden ondertussen blijkbaar met kwade mails en telefoons overspoeld. De Italiaanse ambassadeur heeft er zich zelfs ook al mee gemoeid. Hij vraagt om de 200 affiches te verwijderen.

Verontschuldigingen aanbieden

De Walen zouden de iconische Fiat 500 (het symbool bij uitstek van het Italiaanse design - de auto die Italië moderner maakte) beledigen. De kwestie kwam zelfs al in de Italiaanse politiek aan bod. De minister van Buitenlandse Zaken kreeg er een parlementaire vraag over. De vraagsteller vindt dat ons land zich moet verantwoorden tegenover Italië en verontschuldigingen aanbieden zou ook geen slecht idee zijn.