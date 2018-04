Koop Carroll Shelby z'n eigen Cobra's

Door: BV

De briljante Carroll Shelby is helaas niet meer op deze planeet. Hij overleed in 2012. De rijmachines die hij naliet echter wel. Eigenlijk is elke Shelby zijn erfenis, maar dichter bij de legendarische racer geraak je niet dan met z’n eigen auto’s, waaronder de allereerste Cobra ooit. Op 19 augustus kan je ze kopen in het mondaine Monterey aan de Amerikaanse West-kust. Allemaal auto’s van de eerste eigenaar. De twee topstukken zijn een Shelby Cobra 427 uit 1965 en een Shelby Cobra 260 uit 1962. Shelby hield van z’n auto’s maar hij gebruikte ze ook. En dat is ze aan te zien. Showroomperfect zijn ze niet.