Wat heeft Opel toch met katten?

Door: BV

De auto-industrie heeft wel iets met katachtigen. Denk maar aan Jaguars, Sunbeam Tigers of de DeTomaso Pantera. Opel heeft er blijkbaar ook iets mee, maar dat neemt heel andere vormen aan.

Twee jaar geleden deed Opel al eens beroep op de diensten van Choupette, de kat van modekoning Karl Lagerfeld, om de nieuwe Corsa extra in de verf te zetten. En nu wordt er weer een donzig exemplaar bijgehaald voor de kalender van het merk voor 2017.

Internetsensatie Grumpy Cat

Wij hebben deze hype blijkbaar gemist, maar Grumpy moet als een tornado door het digitale landschap hebben getrokken. En nu huurt Opel de vierpoter in om met auto’s oud en nieuw te poseren. Er komt ook nog een bevallige tweebener bij te pas. Dat is Georgia May Jagger, de catwalkflanerende dochter van Mick Jagger en supermodel Jerry Hall. Inmiddel rijst de vraag wie bij de Opel-top zo’n zwak voor katten heeft. De beestjes zijn er duidelijk geliefd. De beeldvorming is in handen van de gelauwerde fotografe Ellen von Unwerth.