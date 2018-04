Dit kost een rondje Nürburgring je deze zomer

Door: BV

Wanneer de legendarische Nürburgring in de Eiffel niet gebruikt wordt door autoconstructeurs die er prototypes in camouflageprint aan de tand voelen of er wedstrijden worden gehouden, mag je er je eigen auto van abnormale slijtage voorzien. Je kan dan gewoon een ticket kopen, want officieel is de Nordschleife of ‘groene hel’ gewoon een tolweg. Dit is wat een ticket je tegenwoordig kost:

Nürburgring Tarieven 2016 1 ronde 29 € 4 rondes 105 € 9 rondes 220 € 25 rondes 550 € Seizoensticket 1900 €

Met je ticket voor de Nordschleife kan je ook het Grand Prix circuit aandoen. Voor elke ronde die je er niet door de groene hel knalt, mag je er een kwartier scheuren over het gesloten circuit.

Altijd maar duurder

De kaartjes zijn de afgelopen jaren alleen maar duurder geworden en aan die trend komt voorlopig geen einde. In 2014 kostte een seizoensticket je bijvoorbeeld nog ‘slechts’ € 1.475. Reken er maar op dat de prijs bij de jaarwisseling weer de hoogte in gaat. Wanneer je met je eigen voertuig het circuit op kan, zie je in deze agenda.

De Nürburgring prijzen van 2017 vind je hier.