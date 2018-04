Geen Ford GT voor jou als je deze brief kreeg

De nieuwe Ford GT komt eraan. Klassewinst op Le Mans heeft het bedrijf al achter de kiezen, dus daarvoor kan het voor de tweede keer op een halve eeuw tijd een dikke middelvinger richting Ferrari uitsteken. En er is nog meer. Want terwijl de Amerikanen van hun nieuwe hyperbolide niet meer dan 500 exemplaren willen bouwen, elk ruim € 400.000 duur, was er een wachtlijst van duizenden gegadigden. Zo’n verhouding willen de Italianen ook.

Jammer maar helaas

Met zo veel gegadigden ben je als autobouwer natuurlijk verplicht heel wat liefhebbers teleur te stellen. En daarom gingen er bij Ford drie brieven de deur uit. Eentje met felicitaties, als je het ondanks de strenge selectieprocedure gehaald hebt, eentje voor wanneer je op de wachtlijst staat en onderstaande verwoording die betekent dat je het mag schudden.

Thank you for your interest in purchasing a Ford GT!

We are thrilled that you share our passion for performance and the all-new Ford GT.

The demand for Ford GT from enthusiasts like you has surpassed our very limited production.

Unfortunately, we do not have enough Ford GTs to fulfill your request at this time.

We have confirmed our Ford GT production plans for only two years. However, if additional production is confirmed, your application information will remain in your profile for easy updating.

Meanwhile, we encourage you to stay connected to the latest announcements, news and information through our website: www.fordgt.com.

Thank you, again, for your passion for our all-new supercar.

Regards,

The Ford GT Team