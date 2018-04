Zo maak je van je oude Mercedes een echte (ahum) exoot

Door: BV

Een beetje oudere Mercedes CLK, daar hoeft niet meteen iets mis mee te zijn. De voorloper van de C-Klasse Coupé kon immers al uitpakken met rijeigenschappen waarop je weinig kon aanmerken. Maar daar had deze Amerikaan geen boodschap aan. Hij wou met een echte exoot rondrijden en begon de Duitse achterwielaandrijver dan maar te vertimmeren.

Zelf je auto verbouwen

Dat timmeren mag je overigens letterlijk nemen. Met wat expansieschuim, karton en multiplex kom je al een heel eind, zo blijkt. En dat hoeft niet eens alleen aan de buitenkant te zitten. Je kan er ook een nieuw interieur mee boetseren. De volgende stap? Polyester ertegen, een fel kleurtje erop en een onvervalste bling-bling-grille ertegen en je bent er helemaal. De mensen kijken er gegarandeerd van om. Of het van bewondering is, is echter nog maar de vraag.